Белгород подвергся массированному обстрелу, а 4 местных жителя доставлены в больницу, сообщил Гладков

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков написал пост в личном Telegram-канале о том, что украинские националисты обстреляли Белгород. В ходе данных обстрелов пострадали 8 человек, 37 транспортных средств и 19 жилых домов.

Четыре человека получили серьезные осколочные ранения и немедленно доставлены в центральную белгородскую больницу №2. Одна девочка 11-и лет получила ранение в области левой стопы. Ребенок был привезен в детскую областную больницу, где ему оказывают необходимую помощь.

Гладков уточнил, что были повреждены 34 квартиры и 37 машин. Прочим разрушениям подверглись суммарно 19 высотных жилых домов.

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