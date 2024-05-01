ВСУ обстреляли село Старый Хутор в Белгородской области, вследствие чего село полностью обесточено

ВСУ нанесли массированные боевые удары по селу Старый Хутор Валуйского городского округа. В ходе обстрела были повреждены пять объектов гражданского пользования: три частных жилых дома и две легковые машины. Данную информацию привел губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

У домов выбиты стекла, поврежден фасад и заборы. Также село было полностью обесточено. На данный момент аварийные службы активно работают на местах, а также производят подворный обход близлежащих территорий, добавил Гладков.