ВСУ обстреляли село Старый Хутор в Белгородской области, вследствие чего село полностью обесточено

ВСУ нанесли массированные боевые удары по селу Старый Хутор Валуйского городского округа. В ходе обстрела были повреждены пять объектов гражданского пользования: три частных жилых дома и две легковые машины. Данную информацию привел губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
У домов выбиты стекла, поврежден фасад и заборы. Также село было полностью обесточено. На данный момент аварийные службы активно работают на местах, а также производят подворный обход близлежащих территорий, добавил Гладков.
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