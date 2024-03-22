В Белгороде погибла женщина, гулявшая с двумя питомцами в момент падения снаряда

Глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в своем Telegram-канале, что погибла женщина.

Снаряд взорвался неподалёку от женщины с двумя собаками, от полученных травм жительница Белгорода погибла на месте. Из двух питомцев выжил только один. Его забрала дочь погибшей. Гладков выразил глубочайшие соболезнования родным и близким.

Позднее глава области заявил, что среди пострадавших ещё двое: женщина и мужчина. У одного черепно-мозговая травма, у другой ранение ноги от осколков снаряда. Оба местных жителя доставлены в городскую больницу №2, где им оказывают необходимую медпомощь.