Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 22.03.2024 : 91,9499
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 22.03.2024 : 100,365
В Белгороде погибла женщина, гулявшая с двумя питомцами в момент падения снаряда
  1. Главная
  2. Происшествия
  • Прохоров Эрнест Тигранович
  • Опубликована сегодня в 13:09

В Белгороде погибла женщина, гулявшая с двумя питомцами в момент падения снаряда

Глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в своем Telegram-канале, что погибла женщина.

Снаряд взорвался неподалёку от женщины с двумя собаками, от полученных травм жительница Белгорода погибла на месте. Из двух питомцев выжил только один. Его забрала дочь погибшей. Гладков выразил глубочайшие соболезнования родным и близким.

Позднее глава области заявил, что среди пострадавших ещё двое: женщина и мужчина. У одного черепно-мозговая травма, у другой ранение ноги от осколков снаряда. Оба местных жителя доставлены в городскую больницу №2, где им оказывают необходимую медпомощь.

Мир

В Apple сообщили, что не смогли настроить свои смарт-часы на Android

В Apple сообщили, что не смогли настроить свои смарт-часы на Android

В Apple признались, что не смогли настроить свои смарт-часы Watch для совместимости с устройствами Android из-за технических ограничений, не позволяющих полноценно реализовать все функции устройства.

Читать полностью
Google сделала общедоступной Gemini 1.5 Pro - самую мощную нейросеть в мире

Google сделала общедоступной Gemini 1.5 Pro - самую мощную нейросеть в мире

Новая версия нейросети способна обрабатывать до 1 млн токенов, что является ее ключевой особенностью.

Читать полностью

Общество

Врач Автандилян выделила оптимальное время для чистки зубов

Врач Автандилян выделила оптимальное время для чистки зубов

Врач-стоматолог Луиза Автандилян определила оптимальное время для чистки зубов утром за 30 минут до первого приема пищи.

Читать полностью
Эксперты сообщили, во сколько обойдется летний отдых в Турции

Эксперты сообщили, во сколько обойдется летний отдых в Турции

Эксперты сообщили, что стоимость летнего отдыха в Турции в июне начинается от 140 тысяч рублей на двоих.

Читать полностью

Новости