В Белгороде погибла женщина, гулявшая с двумя питомцами в момент падения снаряда

Глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в своем Telegram-канале, что погибла женщина.
Снаряд взорвался неподалёку от женщины с двумя собаками, от полученных травм жительница Белгорода погибла на месте. Из двух питомцев выжил только один. Его забрала дочь погибшей. Гладков выразил глубочайшие соболезнования родным и близким.
Позднее глава области заявил, что среди пострадавших ещё двое: женщина и мужчина. У одного черепно-мозговая травма, у другой ранение ноги от осколков снаряда. Оба местных жителя доставлены в городскую больницу №2, где им оказывают необходимую медпомощь.
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