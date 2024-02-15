При обстреле ВСУ стадиона в Белгороде погиб четырехмесячный ребенок

При обстреле спального района в Белгороде погиб маленький ребёнок, лежащий в коляске.
Во время очередной атаки ВСУ по Белгороду погиб годовалый ребёнок.
Его бабушка, которая гуляла с малышкой, получила тяжёлые травмы и сейчас находится в больнице. Девочку звали Валентина, она скончалась в приемном покое больницы.
Помимо пожилой женщины и ее внучки, от сегодняшнего обстрела пострадало 17 человек, среди погибших - 6, а ещё 8 находятся в тяжёлом состоянии и помещены в реанимацию.
Бастующие фермеры Франции сравнили свой протест с революцией.
В эфире телеканала BFMTV один из фермеров прямолинейно сказал, что решили назвать свою демонстрацию революцией, так как они крестьян бедствуют, а король нас не слышит.
Американским ученым впервые удалось провести успешный термоядерный синтез с приростом энергии
Этот прорыв приближает человечество к реализации бесконечного источника энергии. Подходы к термоядерному синтезу включают магнитный и инерциальный методы, исследования которых демонстрируют потенциал увеличения эффективности системы с увеличением температуры плазмы.
Эксперт "За рулём" провел обзор Toyota RAV4 третьего поколения на вторичном рынке
Кузов автомобиля стойко сопротивляется коррозии, однако возрастные проблемы, такие как "рыжики" и вздутие краски, могут возникнуть у машин старше десяти лет. Электрика остается надежной, хотя после 130-150 тысяч км может потребоваться ремонт генератора.
Ученые доказали пользу рыбы в контроле уровня холестерина
Ученые из Университета Колорадо провели исследование с участием 41 добровольца, чтобы изучить влияние употребления рыбы на здоровье. В ходе эксперимента участники, страдающие избыточным весом или ожирением, следовали средиземноморской диете и употребляли по две порции лосося в неделю.