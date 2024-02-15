При обстреле ВСУ стадиона в Белгороде погиб четырехмесячный ребенок

При обстреле спального района в Белгороде погиб маленький ребёнок, лежащий в коляске.

Во время очередной атаки ВСУ по Белгороду погиб годовалый ребёнок.

Его бабушка, которая гуляла с малышкой, получила тяжёлые травмы и сейчас находится в больнице. Девочку звали Валентина, она скончалась в приемном покое больницы.

Помимо пожилой женщины и ее внучки, от сегодняшнего обстрела пострадало 17 человек, среди погибших - 6, а ещё 8 находятся в тяжёлом состоянии и помещены в реанимацию.