Гладков привел информацию о 18 сбитых вражеских беспилотниках над Белгородской областью

Российская система ПВО сбила 18 вражеских объектов в воздухе, которые собирались подлететь вплотную к Белгороду, дал информацию в личном Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
По данным медицины, есть один пострадавший. У мужчины ранение в области поясницы. Его немедленно доставили в городскую больницу №2, где займутся оказанием помощи. В посёлках Дубовое и Таврово в некоторых домах выбиты окна, повреждено несколько автомобилей, пострадала кровля в ряде частных домов.
Гладков также заявил, что сотрудники оперативных служб будут проводить обходы в дневное время суток.
Джулиан Ассанж останется в Великобритании, так как британские власти отказались его выдать США
Высокий суд Англии и Уэльса в Лондоне дал шанс основателю Wikileaks Джулиану Ассанжу не быть экстрадированным из Великобритании в США. Напоминаем, 52-летний журналист был приговорён к 175 годам заключения в американской тюрьме.
Лукашенко уверен, что НАТО не станут защищать Украину
Президент Белоруссии уверен, что Европе не захочется ввязываться в конфликт еще сильнее.
В фильме "Манюня: Приключения в Москве" появится Юрий Никулин
Один из основных исполнительных продюсеров франшизы "Манюня" Гевонд Андреасян заявил, что ведутся съемки очередной части семейной комедии "Манюня", которая будет носить название "Манюня: Приключения в Москве".Продюсер отметил, что они получили разрешение от семьи Юрия Никулина на использование его образа для фильма.
NASA планирует отправить миссию Europa Clipper к спутнику Юпитера — Европе — в 2030 году с целью поиска жизни
Ведущий исследователь океаноносных лун в NASA Фабиан Кленнер сообщил, что миссия будет оснащена передовым оборудованием, включая масс-спектрометр, способный обнаружить даже малейшие следы клеточного материала во льдах Европы.