Гладков привел информацию о 18 сбитых вражеских беспилотниках над Белгородской областью

Российская система ПВО сбила 18 вражеских объектов в воздухе, которые собирались подлететь вплотную к Белгороду, дал информацию в личном Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

По данным медицины, есть один пострадавший. У мужчины ранение в области поясницы. Его немедленно доставили в городскую больницу №2, где займутся оказанием помощи. В посёлках Дубовое и Таврово в некоторых домах выбиты окна, повреждено несколько автомобилей, пострадала кровля в ряде частных домов.

Гладков также заявил, что сотрудники оперативных служб будут проводить обходы в дневное время суток.