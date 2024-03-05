В Белгородской области в районе двух сел упал беспилотник

Над Белгородской областью сбили беспилотник, сообщает Министерство обороны РФ. Благодаря российской системе ПВО был сбит украинский БПЛА (беспилотный летательный аппарат).

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал, что вражеский беспилотник упал в районе двух сел: Косилово и Ивановская Лисица. Глава региона заявил, что пострадавших нет, особых разрушений в жилом секторе также не наблюдается.

Ранее по Белгороду наносились удары с помощью ракетных комплексов ВСУ. В ходе очередного такого обстрела погиб годовалый ребёнок, лежащий в коляске, пара студентов и преподавателей белгородских вузов.