Пострадавшие 30 декабря 2023 года жители Белгорода пошли на поправку

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков дал информацию, что из больницы Белгорода были выписаны все жители, которые оказались ранены 30 декабря 2023 года в ходе обстрела города силами ВСУ.

Гладков сказал, что все пострадавшие жители Белгорода пошли на поправку, после чего были выписаны из больницы города. Но в Москве до сих пор находятся 13 жителей Белгорода, которые попали под удар. 3 детей и 6 взрослых уже проходят реабилитацию в Москве.

30 декабря 2023 года российским ПВО удалось сбить украинскую ракету, но ее осколки попали по некоторым районам Белгорода, где было большое скопление людей. В результате погибли 25 человек, 109 ранены.