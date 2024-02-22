Украинские диверсанты задержаны на границе с Беларусью

Украинские диверсанты были пойманы на границе Беларуси. У них нашли взрывчатые приборы, с помощью которых планировалось совершить теракты на территории Беларуси и России.

Белорусские спецслужбы отчитались о задержании диверсантов, которые выполняли задание украинских властей. У боевиков изъяли взрывчатые приборы, которые планировалось использовать для проведения ряда терактов в России и Беларуси.

Украинские боевики уже с начала января проводят разведку на границе с Белорусией. Они устанавливают минные поля и прочие сооружения, которые носят военный характер, как сообщает Государственная пограничная служба республики Беларусь.

Ранее председатель КГБ РБ Иван Тертель заявил, что Литва, Польша и Украина попытаются сорвать выборы в Беларуси и совершить государственный переворот в республике.