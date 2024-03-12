На Кубани открылся Международный фестиваль белорусского кино

Впервые на Кубани пройдёт Международный фестиваль белорусского кино. Кинопоказ был открыт белорусской лентой на тему жизни зубров за авторством белорусского режиссёра Игоря Бышнева.

Помимо документальных картин от белорусских режиссёров и сценаристов, у зрителей появится возможность увидеть фильм "Война. Остаться человеком", представляющий собой киноальманах из нескольких историй, снятых начинающими режиссерами.

Кроме показов кинолент документального и игрового содержания, на фестивале можно посетить выставку народного творчества и промыслов, а также посмотреть на традиционные национальные танцы в исполнении артистов из республики Беларусь.

Фестиваль продлится вплоть до 16 марта.