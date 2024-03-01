Избитый сирийский беженец без обуви был обнаружен на границе с Польшей и спасен белорусскими пограничниками

Беженца из Сирии, избитого польскими силовиками, нашли на границе с Беларусью. Мужчина нуждался в тёплой одежде, обуви и медицинской помощи.

Сириец рассказал о том, как его насильно привезли к заграждению, а затем начали избивать, распылять в лицо газ и сняли обувь, несмотря на суровый холод. Белорусские сотрудники пограничной службы дали беженцу все необходимое: одежду, еду и воду.

Это не первый раз, когда польские пограничники жестоко поступают с мигрантами. Было много зафиксированных случаев, когда беженцев привозили на автомобилях, бросали на границе, избивали, а иногда и просто вытесняли через калитку, предназначенную для миграции зверей.

С конца января Польша организовала строительство заградительной стены на белорусской границе из-за наплыва нелегалов с Ближнего Востока и Африки. Сооружение достигает высоты 5,5 метров, а длина - 186 километров.