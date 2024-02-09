Beeline Cloud и vStack объединились для создания BeeCloud Stack - платформы виртуализации

Платформа виртуализации BeeCloud Stack, предназначенная для российских компаний, призвана заменить импортные решения в области виртуализации, предоставляя конкурентоспособный отечественный сервис. BeeCloud Stack поддерживает публичное, частное и гибридное облако, предоставляя управление через единый интерфейс.
Он обеспечивает высокую производительность, резервное копирование, поддержку различных протоколов обмена данными и прост в обслуживании.
Основанная на гиперконвергентной платформе vStack, BeeCloud Stack предлагает экономическую эффективность, высокую производительность и широкий выбор операционных систем. Запуск этой платформы является важным шагом в развитии отечественных продуктов компании и предлагает российским организациям альтернативу зарубежным аналогам. Партнерство Beeline Cloud и vStack подтверждает соответствие их разработок высоким стандартам отрасли и создает продукт, способный успешно конкурировать с импортными решениями, сообщает РИА Новости.
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