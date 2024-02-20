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  • Прохоров Эрнест Тигранович
  • Опубликована сегодня в 18:24

Звезда "Слово Пацана" находится под стражей за обвинение в убийстве

Сергей Базанов, сыгравший в нашумевшем сериале "Слово пацана: Кровь на асфальте", был причастен к убийству в 2011 году. Суд продлил нахождение Базанова в камере. Актеру предъявили обвинение в разбое по статье 105 УК РФ.

В 2011 году Базанов и его сообщник нанесли тяжёлые увечья человеку, имевшего при себя крупную сумму денежных средств (900 тысяч долларов). Пострадавший скончался в больнице. Базанов и его сообщник так не признали вину.

В российском сериале про казанские преступные группировки Базанов сыграл персонажа по имени Демид.

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