Звезда "Слово Пацана" находится под стражей за обвинение в убийстве

Сергей Базанов, сыгравший в нашумевшем сериале "Слово пацана: Кровь на асфальте", был причастен к убийству в 2011 году. Суд продлил нахождение Базанова в камере. Актеру предъявили обвинение в разбое по статье 105 УК РФ.

В 2011 году Базанов и его сообщник нанесли тяжёлые увечья человеку, имевшего при себя крупную сумму денежных средств (900 тысяч долларов). Пострадавший скончался в больнице. Базанов и его сообщник так не признали вину.

В российском сериале про казанские преступные группировки Базанов сыграл персонажа по имени Демид.