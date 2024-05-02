По информации пресс-службы ГУ МВД России по Волгоградской области 1 мая в полицию поступило сообщение, что трое местных жителей украли два флага, которые были поставлены на месте захоронения солдат-участников СВО. На данный момент злоумышленники найдены и доставлены в отделение полиции.

Глава СК РФ Александр Бастрыкин дал поручение возбудить уголовное дело против трех злоумышленников по факту совершения преступления по нанесению ущерба захоронениям. На данный момент личности правонарушителей установлены, а также сотрудниками правоохранительных органов выясняются обстоятельства дела.

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