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Глава узбекского землячества находится в СИЗО из-за высказываний в адрес российских бойцов в зоне СВО
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  • Прохоров Эрнест Тигранович
  • Опубликована сегодня в 15:26

Глава узбекского землячества находится в СИЗО из-за высказываний в адрес российских бойцов в зоне СВО

Мосгорсуд признал законность решения о заточении в следственный изолятор Усмана Баратова.

Главу узбекского землячества «Ватандош» заключили под стражу. Усман Баратов помещен в СИЗО из-за оскорбительного поста в социальной сети «Одноклассники», напрямую касающийся российских бойцов, находящихся в зоне СВО.

Баратову предъявили обвинение по части 2 статьи 282 УК (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства). Несмотря на тяжесть обвинения и доказательство вины, Усман Баратов не желает признавать это в суде.

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