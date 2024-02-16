Глава узбекского землячества находится в СИЗО из-за высказываний в адрес российских бойцов в зоне СВО

Мосгорсуд признал законность решения о заточении в следственный изолятор Усмана Баратова.
Главу узбекского землячества «Ватандош» заключили под стражу. Усман Баратов помещен в СИЗО из-за оскорбительного поста в социальной сети «Одноклассники», напрямую касающийся российских бойцов, находящихся в зоне СВО.
Баратову предъявили обвинение по части 2 статьи 282 УК (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства). Несмотря на тяжесть обвинения и доказательство вины, Усман Баратов не желает признавать это в суде.
Шольц считает, что мирные переговоры по Украине не имеют смысла
Канцлер отрицает возможность капитуляции Киева.
Президент Украины прибыл в Германию для участия в Мюнхенской конференции по безопасности
В течение 3 дней в Мюнхене (Германия) состоится конференция по безопасности. На неё прибыл и президент Украины Владимир Зеленский, о чём он написал в своём Telegram-канале.
Телеканал "Культура" покажет фильм о выдающихся ученых, получивших Демидовскую премию
На канале "Культура" покажут фильм о выдающихся российских ученых. Премьера фильма запланирована на сегодня в 19:45.
Владимир Путин с рабочим визитом посетил несколько городов Урала
15 февраля в аэропорту Кольцово (г. Екатеринбург) приземлился борт номер один. В столицу Урала с рабочим визитом прилетел президент России Владимир Путин.