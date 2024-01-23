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На берегу озера Байкал в Бурятии планируется открыть две экотропы для велосипедистов в летний сезон 2024 года
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  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована вчера в 23:35

На берегу озера Байкал в Бурятии планируется открыть две экотропы для велосипедистов в летний сезон 2024 года

Общая протяженность каждой из троп составит около 5 км. Инициатором проекта является генеральный директор Особой экономической зоны (ОЭЗ) "Байкальская гавань" Максим Шарипов. В рамках этой инициативы также планируется создание точки проката велосипедов и обеспечение загрузки велотропы до реки Коточик. Вторую велосипедную тропу планируется ввести в полную эксплуатацию до природного памятника "Черепаха", протяженность которой также составит примерно 5 км.

Гендиректор ОЭЗ "Байкальская гавань" подчеркнул, что благодаря грантам в 2023 году закуплены горные велосипеды и велошлемы для туристов. Кроме того, ранее была создана пешеходная экотропа, пользующаяся популярностью среди туристов. Планы организаторов также включают развитие еще одного пешеходного участка тропы и создание обзорной площадки с видом на Байкальскую гавань и село Турка. ОЭЗ "Байкальская гавань" расположена в Прибайкальском районе Бурятии и занимает более 3,6 тыс. га, включая пять участков прибрежной территории, сообщает ТАСС.

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