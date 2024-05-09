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Беспилотники ВСУ атаковали нефтебазу в Краснодарском крае, что привело к серьезному пожару
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  • Прохоров Эрнест Тигранович
  • Опубликована сегодня в 11:28

Беспилотники ВСУ атаковали нефтебазу в Краснодарском крае, что привело к серьезному пожару

С 8 по 9 мая беспилотники ВСУ атаковали нефтебазу в селе Юровка Краснодарского края, неподалеку от Анапы, из-за чего произошел пожар.

Правда, система ПВО вовремя ликвидировала все шесть вражеских летательных объектов, но часть из них все-таки рухнули в зону нахождения нефтебазы, что и вызвало пожар.

Для тушения возгорания на территории данного объекта были привлечены 62 человека, а также 20 единиц специальной техники.

На место чрезвычайного происшествия прибыл мэр Анапы Василий Швец, чтобы проконтролировать процесс тушения огня.

Фото: flickr.com/DVIDSHUB (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)

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