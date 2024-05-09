Беспилотники ВСУ атаковали нефтебазу в Краснодарском крае, что привело к серьезному пожару

С 8 по 9 мая беспилотники ВСУ атаковали нефтебазу в селе Юровка Краснодарского края, неподалеку от Анапы, из-за чего произошел пожар.
Правда, система ПВО вовремя ликвидировала все шесть вражеских летательных объектов, но часть из них все-таки рухнули в зону нахождения нефтебазы, что и вызвало пожар.
Для тушения возгорания на территории данного объекта были привлечены 62 человека, а также 20 единиц специальной техники.
На место чрезвычайного происшествия прибыл мэр Анапы Василий Швец, чтобы проконтролировать процесс тушения огня.
Фото: flickr.com/DVIDSHUB (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)
Столтенберг: НАТО не будет отправлять войска на Украину
Генсекретарь военно-политического бока НАТО Йенс Столтенберг заявил, что блок и страны Альянса не будут отправлять войска на территорию, а также подметил, что Украина об этом их и не просила.
Маск: Из-за действий Байдена в США не останется американцев
Предприниматель Илон Маск заявил, что в США больше не останется американцев из-за огромного притока нелегалов и беженцев из-за действий демократов.
Ученые: воздух в салоне автомобиля может вредить здоровью
Ученые из университета Дьюка выяснили, что воздух внутри личных автомобилей загрязнен антипиренами, которые могут вызывать рак. Они обнаружили эти химические вещества в 101 автомобиле (выпущенных с 2015 года) в США.
Ученые: семь граммов оливкового масла в день снижают риск летального исхода деменции
Исследователи из Гарвардской школы общественного здравоохранения обнаружили, что ежедневное употребление столовой ложки (около 7 граммов) оливкового масла снижает риск смертности от деменции на 28%. Это особенно полезно для женщин.