Беспилотники "Альбатрос" использовались для отражения атак украинских диверсантов

По словам одного из представителей компании ООО "Альбатрос", они не вправе отвечать о том, какое именно число БПЛА "Альбатрос" используется в зоне проведения СВО. Но он заявил, что их беспилотники поступают на поле боевых действий от благотворителей.
Как отметил представитель, у их заказчиков очень жесткая приемка. Они не сразу закупают конкретную партию беспилотных аппаратов. Сначала проводят испытания в реальных боевых условиях. Если беспилотники работают хорошо и справляются со всеми поставленными задачами, то приемка заказывает конкретное число БПЛА для отправки в зону специальной военной операции.
"Альбатрос М5" является универсальным беспилотным аппаратом. За последнее время его часто использовали для отражения атак вражеских диверсантов из числа ВСУ, которые были намерены вторгнуться на территорию Белгорода и Белгородской области.
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