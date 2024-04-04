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  • Прохоров Эрнест Тигранович
  • Опубликована сегодня в 10:05

Кузякин заявил, что идеального БПЛА пока не существует

Глава Центра комплексных беспилотных решений (ЦКБР) Дмитрий Кузякин дал экспертную оценку зарубежному вооружению, которое действует на территории Украины. Он заявил, что многие годы люди верили в чудо-оружие, которое способно изменить ход любого сражения, но такого оружия не существует.

Это показала картина с турецкими беспилотниками Bayraktar, а также американскими Reaper и Switchblade. Кузякин отметил, каким бы ни был современным, надёжным БПЛА зарубежного производства, он легко ликвидируется стандартной системой ПВО. Пока не один беспилотный летательный аппарат не стал стопроцентной гарантией успеха в центре реальных боевых действий.

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