BMW M3 CS, экстремальная версия седана последнего поколения, продемонстрировала впечатляющую скорость на трассе Нюрбургринг. С тиражом менее 2000 экземпляров, этот седан объединил в себе черты базовой модели и экстремального купе BMW M4 CSL. Оснащённый 550-сильным 3,0-литровым двигателем с двойным турбонаддувом и 8-ступенчатой автоматической коробкой передач, а также полноприводной трансмиссией с дрифт-режимом, этот автомобиль обещает впечатляющие возможности.
Под руководством заводского тест-пилота BMW Йорга Вайдингера седан продемонстрировал выдающиеся результаты, преодолевая 20,8-километровую трассу за 7:28.76 и 20,6-километровую версию — за 7:23.97. Несмотря на использование стандартного оборудования, журналист издания Sport Auto также достиг впечатляющего времени на более коротком круге — 07:27.19.
В октябре 2023 года журналисту удалось почти сравняться с рекордом заводского специалиста, что подчеркивает выдающуюся производительность и скорость BMW M3 CS, сообщает Motor.
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