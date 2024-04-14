BMW M3 CS, экстремальная версия седана последнего поколения, продемонстрировала впечатляющую скорость на трассе Нюрбургринг. С тиражом менее 2000 экземпляров, этот седан объединил в себе черты базовой модели и экстремального купе BMW M4 CSL. Оснащённый 550-сильным 3,0-литровым двигателем с двойным турбонаддувом и 8-ступенчатой автоматической коробкой передач, а также полноприводной трансмиссией с дрифт-режимом, этот автомобиль обещает впечатляющие возможности.

Под руководством заводского тест-пилота BMW Йорга Вайдингера седан продемонстрировал выдающиеся результаты, преодолевая 20,8-километровую трассу за 7:28.76 и 20,6-километровую версию — за 7:23.97. Несмотря на использование стандартного оборудования, журналист издания Sport Auto также достиг впечатляющего времени на более коротком круге — 07:27.19.

В октябре 2023 года журналисту удалось почти сравняться с рекордом заводского специалиста, что подчеркивает выдающуюся производительность и скорость BMW M3 CS, сообщает Motor.