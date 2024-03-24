В BMW презентовали новый кроссовер

BMW представила новый кроссовер Vision Neue Klasse X, который отличается от предыдущих моделей марки своим дизайном, возвращаясь к истокам бренда. Автомобиль оснащен передовыми технологиями, включая конфигурируемый дисплей BMW Panoramic Vision и голосовое управление.
Его "мозгами" станут четыре процессора, обеспечивающие высокую вычислительную мощность. Новая энергоэффективная архитектура и увеличенная автономность делают модель выдающейся в своем классе. Производство начнется на новом заводе в Венгрии в ближайшем будущем, что гарантирует быстрое появление на рынке, сообщает Российская Газета.
Владелец импланта Neuralink написал свой первый пост в социальных сетях силой мысли
Владелец Neuralink Илон Маск опубликовал свой первый пост в социальной сети X, используя силу мысли.
Компания Apple временно приостановила разработку MicroLED-дисплея для своих часов Apple Watch
Это решение совпадает с предполагаемой отменой проекта по созданию самоуправляемого автомобиля. Отмена проекта MicroLED привела к сокращению инженерных рабочих мест в Apple.
Ученые сообщили, что кишечные бактерии играют ключевую роль в защите организма от опасных инфекций
Исследование, представленное на Европейском обществе клинической микробиологии и инфекционных заболеваний (ECCMID), показало, что увеличение числа определенных кишечных бактерий на 10% снижает риск инфекции на 25%.
Ученые обнаружили, что может улучшить очистку мозга
Исследование, опубликованное в журнале Nature Communications, показало, что отключение двух генов, BHLHE40 и BHLHE41, в иммунных клетках макрофагах может значительно улучшить процесс очистки мозга.