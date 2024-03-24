В BMW презентовали новый кроссовер

BMW представила новый кроссовер Vision Neue Klasse X, который отличается от предыдущих моделей марки своим дизайном, возвращаясь к истокам бренда. Автомобиль оснащен передовыми технологиями, включая конфигурируемый дисплей BMW Panoramic Vision и голосовое управление.

Его "мозгами" станут четыре процессора, обеспечивающие высокую вычислительную мощность. Новая энергоэффективная архитектура и увеличенная автономность делают модель выдающейся в своем классе. Производство начнется на новом заводе в Венгрии в ближайшем будущем, что гарантирует быстрое появление на рынке, сообщает Российская Газета.