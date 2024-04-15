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Авиакомпания Azur Air начнет летать из Тюмени в Анталью
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  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 13:13

Авиакомпания Azur Air начнет летать из Тюмени в Анталью

Авиакомпания Azur Air начнет осуществлять прямые рейсы из Тюмени в Анталью с 28 апреля по 15 октября. Полеты будут выполняться на самолете Boeing 767-300 вместимостью 336 пассажиров. Рейсы запланированы на вторник и воскресенье, начиная с 5 мая. Программа реализуется в рамках сотрудничества с туроператором, сообщает ТАСС.

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