Авиакомпания Azur Air начнет осуществлять прямые рейсы из Тюмени в Анталью с 28 апреля по 15 октября. Полеты будут выполняться на самолете Boeing 767-300 вместимостью 336 пассажиров. Рейсы запланированы на вторник и воскресенье, начиная с 5 мая. Программа реализуется в рамках сотрудничества с туроператором, сообщает ТАСС.