Заявки на премию принимаются в категориях рекламы и маркетинговых коммуникаций, корпоративных и бизнес-коммуникаций, устойчивого развития и ESG, персональных номинаций, а также молодежных номинаций. Принимаемые проекты должны быть реализованы в период с 1 сентября 2023 года по 31 августа 2024 года. Прием заявок продлится до 30 сентября 2024 года, сообщает ТАСС.
В этом году премия проводится в 13-й раз и поощряет проекты, осуществленные в области коммуникаций компаниями, корпорациями и организациями. Экспертный совет и профессиональное жюри, включая искусственный интеллект, будут оценивать представленные проекты.
"Eventiada Awards играет ключевую роль в развитии коммуникаций, поддерживая и поощряя передовые практики в этой сфере. Компании могут узнать о лучших проектах своих коллег, вдохновиться новыми идеями и усовершенствовать свою работу. Премия также способствует повышению профессионального уровня специалистов в области коммуникаций и сплачивает сообщество профессионалов, стремящихся к совместному развитию отрасли. В этом году мы ожидаем проекты из разных стран, представленные на русском языке, демонстрирующие высокий профессионализм и эффективность," — отметил исполнительный директор Ассоциации Менеджеров и член попечительского совета премии Eventiada Awards Вячеслав Евсеев.
"Мы гордимся тем, что каждый год выступаем в качестве индустриального партнера международной премии Eventiada Awards. Как член попечительского совета, я с удовольствием наблюдаю за развитием премии и расширением акцентов на маркетинг и рекламный креатив. Экспертное жюри надлежащим образом оценит передовые практики и индивидуальные достижения в области коммуникаций," — поделился Президент АКАР и член попечительского совета премии Eventiada Awards Сергей Пискарев.
"Eventiada Awards является профессиональной оценкой качества современных коммуникаций и высшим призом за стратегию, креатив и эффективность. В 13-й раз премия отметит лучшие достижения в сфере коммуникаций, и в этом году мы ожидаем множество интересных проектов в более чем 40 номинациях. Премия оценивает передовые корпоративные проекты, а также выделяет лучших специалистов и лидеров отрасли в персональных номинациях. В этом году мы также рады представить новшество — цифрового эксперта премии с никнеймом iВаня, который оценит передовые технологические проекты," — добавил генеральный директор КГ "Орта" и президент премии Eventiada Awards Николай Обрезков.
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