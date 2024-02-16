Телеканал "Культура" покажет фильм о выдающихся ученых, получивших Демидовскую премию

На канале "Культура" покажут фильм о выдающихся российских ученых. Премьера фильма запланирована на сегодня в 19:45.

Героями фильма стали выдающееся учёные, получившие Демидовскую премию.

Создатель премии Павел Демидов, известный уральский промышленник и камергер императорского двора. Началом основания премии считается 1831 год.

Фильм расскажет о ряде ученых, которые, благодаря своему уму, любви к родине и вкладу в научную мысль, получили почетную награду.

Картина создана при поддержки Министерства науки и образования и Демидовского фонда в Екатеринбурге.