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  • Прохоров Эрнест Тигранович
  • Опубликована сегодня в 13:34

Телеканал "Культура" покажет фильм о выдающихся ученых, получивших Демидовскую премию

На канале "Культура" покажут фильм о выдающихся российских ученых. Премьера фильма запланирована на сегодня в 19:45.

Героями фильма стали выдающееся учёные, получившие Демидовскую премию.

Создатель премии Павел Демидов, известный уральский промышленник и камергер императорского двора. Началом основания премии считается 1831 год.

Фильм расскажет о ряде ученых, которые, благодаря своему уму, любви к родине и вкладу в научную мысль, получили почетную награду.

Картина создана при поддержки Министерства науки и образования и Демидовского фонда в Екатеринбурге.

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