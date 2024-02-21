Прошло награждение солдат, освободивших Авдеевку

Начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов вручил награды солдатам, которые освобождали Авдеевку.

Герасимов лично наградил тех бравых воинов, которые принимали участие в освобождении Авдеевки. Награду заслужили самые отважные ребята, которые шли напролом и освобождали город от украинских националистов.

Вечером 17 февраля министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил главе государства Владимиру Путину об освобождении города Авдеевка. А также, что солдаты делают всё, чтобы обеспечить безопасность Донецку от дальнейших ударов ВСУ.