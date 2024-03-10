Li Auto начала выпуск семиместного минивэна Mega

Mega обладает инновационным дизайном, способным обеспечить его возможность обгонять другие автомобили. Первые единицы уже поступили в дилерские центры Китая.
Автомобиль оснащен электродвигателем, позволяющим ему проехать до 700 км без подзарядки, и имеет коэффициент аэродинамического сопротивления 0,215. Его размеры составляют 5350 мм в длину и 3300 мм колесную базу, с салоном, рассчитанным на семь пассажиров, и расширенными возможностями регулировки и комфорта.
В ближайшее время автомобиль будет обновлен до более интеллектуальной системы вождения, основанной на лидаре, камерах, радаре и ультразвуковых датчиках, что позволит ему автоматически заезжать на пандусы и обгонять машины без участия водителя, сообщает Газета.Ру.
Nokia представила в честь Международного женского дня новый цвет своего смартфона G42 - розовый
Это устройство получило высокий уровень ремонтопригодности.
В Индии через восемь месяцев будет запущено первое летающее такси
Аэротакси под названием e200 станет первым в своем роде и совершит дебютный полет через 7-8 месяцев, открывая новую эру городской мобильности не только в Индии, но и по всему миру.
Исследователи выявили два фактора, значительно повышающие риск преждевременной смерти у женщин
Первый фактор — инфекция вирусом папилломы человека (ВПЧ), а второй — метаболический синдром, связанный с лишним весом.
Ученые из РФ предложили новый метод утилизации углекислого газа
Институт органической химии (ИОХ РАН), НИТУ МИСИС и МГУ им. М. В. Ломоносова предложили новый метод утилизации углекислого газа (СО2), при котором он превращается в полезное химическое сырье — монооксид углерода (СО).