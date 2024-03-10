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Li Auto начала выпуск семиместного минивэна Mega
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  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 16:10

Li Auto начала выпуск семиместного минивэна Mega

Mega обладает инновационным дизайном, способным обеспечить его возможность обгонять другие автомобили. Первые единицы уже поступили в дилерские центры Китая.

Автомобиль оснащен электродвигателем, позволяющим ему проехать до 700 км без подзарядки, и имеет коэффициент аэродинамического сопротивления 0,215. Его размеры составляют 5350 мм в длину и 3300 мм колесную базу, с салоном, рассчитанным на семь пассажиров, и расширенными возможностями регулировки и комфорта.

В ближайшее время автомобиль будет обновлен до более интеллектуальной системы вождения, основанной на лидаре, камерах, радаре и ультразвуковых датчиках, что позволит ему автоматически заезжать на пандусы и обгонять машины без участия водителя, сообщает Газета.Ру.

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