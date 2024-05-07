К концу 2024 года компания Aurus, которая приобрела завод Toyota в Санкт-Петербурге, начнет производство новой линейки автомобилей на этой площадке. Денис Мантуров, и. о. вице-премьера и глава Минпромторга РФ, подтвердил факт передачи завода и заявил, что производство будет запущено до конца текущего года.
Новая линейка бизнес-класса будет выпускаться в сотрудничестве с иностранным партнером, а продажи запланированы на 2025 год, сообщает За Рулем.
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