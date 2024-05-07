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На бывшем завода Toyota начнется производство новой линейки Aurus
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  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 17:50

На бывшем завода Toyota начнется производство новой линейки Aurus

К концу 2024 года компания Aurus, которая приобрела завод Toyota в Санкт-Петербурге, начнет производство новой линейки автомобилей на этой площадке. Денис Мантуров, и. о. вице-премьера и глава Минпромторга РФ, подтвердил факт передачи завода и заявил, что производство будет запущено до конца текущего года.

Новая линейка бизнес-класса будет выпускаться в сотрудничестве с иностранным партнером, а продажи запланированы на 2025 год, сообщает За Рулем.

Фото: commons.wikimedia.org/Matti Blume (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)

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