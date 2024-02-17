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РФ восстановит производство автомобилей Aurus в бизнес-сегменте на территории бывшего завода Toyota в Петербурге
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  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 17:26

РФ восстановит производство автомобилей Aurus в бизнес-сегменте на территории бывшего завода Toyota в Петербурге

Вице-премьер и глава Минпромторга РФ Денис Мантуров сообщил, что первые экземпляры промышленной сборки ожидаются к концу 2024 года. Производство будет осуществляться совместно с иностранными партнерами, а модельный ряд будет включать не менее четырех моделей.

Предполагается, что новая линейка автомобилей Aurus, представленная в более доступном ценовом сегменте, появится на рынке к 2025 году, сообщает ТАСС.

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