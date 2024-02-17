РФ восстановит производство автомобилей Aurus в бизнес-сегменте на территории бывшего завода Toyota в Петербурге

Вице-премьер и глава Минпромторга РФ Денис Мантуров сообщил, что первые экземпляры промышленной сборки ожидаются к концу 2024 года. Производство будет осуществляться совместно с иностранными партнерами, а модельный ряд будет включать не менее четырех моделей.
Предполагается, что новая линейка автомобилей Aurus, представленная в более доступном ценовом сегменте, появится на рынке к 2025 году, сообщает ТАСС.
Skoda представила обновленную версию своего популярного лифтбека Octavia
Изменения затронули внешний дизайн и функциональные возможности.
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Канцлер объяснил причины такого решения.
Geely представила цены на свой новый семиместный кроссовер Okavango
Доступны две комплектации: Luxury и Flagship, по цене от 3 млн 449 тыс. 990 рублей и 3 млн 599 тыс. 990 рублей соответственно. Подробности о запуске продаж будут объявлены дополнительно.
Автоэксперт Константинов рассказал, может ли современный мотор пройти миллион километров
Павел Константинов, директор департамента механического ремонта в "Люкс" АГ "Авилон", отмечает, что этот рубеж прежде всего реалистичен для магистральных грузовиков, но современные двигатели легковых автомобилей также имеют потенциал при правильном обслуживании и вождении.