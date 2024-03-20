Audi переименует свои модели, отказываясь от сложных цифровых индексов, введенных в 2017 году

Новая система наименований будет более простой и понятной как для автомобилей с ДВС, так и для электрокаров.
Решение Audi обусловлено переходом на электрические автомобили, а упрощенная система индексации также будет применена к моделям с ДВС. Новые имена моделей будут включать нечётные цифры для автомобилей с ДВС и чётные для электрокаров, облегчая понимание модельного ряда Audi, сообщает Российская Газета.
Армянские власти дали полную неприкосновенность наблюдателям из ЕС на границе с Азербайджаном
Парламент Армении провёл ратификацию договора, который был официально подписан в ноябре 2023 года. Договор касался статуса европейских наблюдателей на границе с Азербайджаном. В соотвествии с данным документом наблюдатели из ЕС неприкосновенны.
Физики из США и Швеции исследуют молекулу, которая тверже алмаза
В исследовании, опубликованном в Journal of Physical Chemistry Letters, физики из США и Швеции использовали суперкомпьютерное моделирование для изучения необычной молекулы углерода, называемой фазой BC8.
Выставка-форум "Россия" на ВДНХ привлекла более девяти миллионов посетителей
Девятилетний Андрей Баторов стал юбилейным посетителем, получив сертификат на семейное путешествие на Байкал.
В "АвтоВАЗе" сообщили, что китайские автомобили теснят Lada в ее сегментах рынка
"АвтоВАЗ" сообщил, что китайские автомобильные бренды активно конкурируют с Lada на российском рынке, входя в её традиционные сегменты с большими скидками.