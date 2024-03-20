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Audi переименует свои модели, отказываясь от сложных цифровых индексов, введенных в 2017 году
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  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 17:13

Audi переименует свои модели, отказываясь от сложных цифровых индексов, введенных в 2017 году

Новая система наименований будет более простой и понятной как для автомобилей с ДВС, так и для электрокаров.

Решение Audi обусловлено переходом на электрические автомобили, а упрощенная система индексации также будет применена к моделям с ДВС. Новые имена моделей будут включать нечётные цифры для автомобилей с ДВС и чётные для электрокаров, облегчая понимание модельного ряда Audi, сообщает Российская Газета.

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