Audi вводит платную подписку за дополнительные функции в автомобиле

Audi представила обновленное семейство A3 с модернизированной мультимедийной системой MMI, которая теперь поддерживает сторонние приложения, делая автомобиль похожим на смартфон на колёсах.
Функциональные возможности, такие как поддержка Apple CarPlay и Android Auto, адаптивный круиз-контроль и система управления светом, теперь доступны по подписке на определенный срок, включая один, шесть месяцев, год или три года. Доступна также опция приобретения пожизненного абонемента, хотя стоимость этой услуги не раскрывается.
Эта модель подписки не нова в индустрии автомобилестроения, так как BMW и Mercedes также предлагают подобные услуги. Однако BMW отказалась от этой идеи, утверждая, что их клиенты не оценили бы такой подход, сообщает Российская Газета.
Три страны оказались против использования российских активов в пользу Киева
Сомнения выразили Венгрия, Мальта и Люксембург.
Китайские ученые обнаружили важную связь между составом кишечной микробиоты и алопецией
Результаты исследования ученых указывают на то, что определенные виды кишечных микроорганизмов могут увеличить риск развития алопеции, в то время как другие виды микроорганизмов могут снизить этот риск.
Академик Тутельян подчеркнул важность борьбы с эпидемией ожирения
Академик Российской академии наук Виктор Тутельян подчеркнул важность борьбы с эпидемией ожирения, отметив, что 62% взрослых и 17,1% детей в России страдают избыточным весом.
Ученые оценили связь между составом микрофлоры кишечника и развитием алкогольной зависимости
Эксперимент ученых проводился на 59 грызунах, которых обучили выполнять определенное движение для получения спиртного.