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Audi вводит платную подписку за дополнительные функции в автомобиле
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  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 11:25

Audi вводит платную подписку за дополнительные функции в автомобиле

Audi представила обновленное семейство A3 с модернизированной мультимедийной системой MMI, которая теперь поддерживает сторонние приложения, делая автомобиль похожим на смартфон на колёсах.

Функциональные возможности, такие как поддержка Apple CarPlay и Android Auto, адаптивный круиз-контроль и система управления светом, теперь доступны по подписке на определенный срок, включая один, шесть месяцев, год или три года. Доступна также опция приобретения пожизненного абонемента, хотя стоимость этой услуги не раскрывается.

Эта модель подписки не нова в индустрии автомобилестроения, так как BMW и Mercedes также предлагают подобные услуги. Однако BMW отказалась от этой идеи, утверждая, что их клиенты не оценили бы такой подход, сообщает Российская Газета.

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