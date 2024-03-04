Компания Audi приняла решение продлить жизненный цикл своего флагманского седана A8

Вместо замены модели на новый электромобиль планируется провести еще один рестайлинг для текущей версии A8. Причиной такого решения стали высокие продажи бензиновой версии автомобиля на китайском рынке.

Планируется, что новый флагманский седан появится не раньше 2027 года и будет базироваться на платформе PPE, которая уже используется в некоторых моделях других брендов концерна Volkswagen Group. Автомобиль A8, дебютировавший в 2017 году, пользуется популярностью на китайском рынке, но в Европе его продажи существенно уступают Mercedes-Benz S-Class, сообщает Газета.Ру.