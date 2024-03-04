Компания Audi приняла решение продлить жизненный цикл своего флагманского седана A8

Вместо замены модели на новый электромобиль планируется провести еще один рестайлинг для текущей версии A8. Причиной такого решения стали высокие продажи бензиновой версии автомобиля на китайском рынке.
Планируется, что новый флагманский седан появится не раньше 2027 года и будет базироваться на платформе PPE, которая уже используется в некоторых моделях других брендов концерна Volkswagen Group. Автомобиль A8, дебютировавший в 2017 году, пользуется популярностью на китайском рынке, но в Европе его продажи существенно уступают Mercedes-Benz S-Class, сообщает Газета.Ру.
Последнее обновление Windows 11 от Microsoft представляет собой значительное улучшение в области ИИ
Интеграция Copilot в Windows 11 стала более глубокой, позволяя пользователям управлять системными настройками, инструментами доступности и взаимодействовать со сторонними приложениями.
Тино Хрупалла призвал действующего канцлера ФРГ уволить военных, которые своими действиями угрожали ЕС и самой Германии
3 марта лидер партии «Альтернатива для Германии» Тино Хрупалла. Канцлер Олафу Шольцу должен поручить Министру обороны ФРГ Борису Писториусу уволить группу военных, которые угрожали своими безрассудными действиями ЕС и Германии.
Стало известно, что обращения по ремонту китайских машин участились
Растущие очереди на ремонт китайских автомобилей в Санкт-Петербурге указывают на значительные изменения в рыночной динамике. Средний чек на ремонт машин китайских марок за последний год вырос на 10-25 процентов.
Стало известно, как голодовки влияют на организм
Исследование, проведенное международным коллективом биологов при участии 12 здоровых добровольцев, показало, что позитивные изменения в работе организма, вызванные голодовкой, начинают проявляться на третий день отказа от пищи.