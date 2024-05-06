В Астрахани осудили предпринимателя, занимавшегося мошеннической деятельностью, связанной с поставкой квартир для детей-сирот

Кировский районный суд Астрахани признал бизнесмена, жителя Московской области, мошенником. Его действия нанесли ущерб бюджету в размере 4 миллионов рублей.
В 2022 году житель МО, являющийся ИП (индивидуальный предприниматель), принимал участие в аукционах по покупке жилья для детей-сирот. Мужчина организовал поставку трех квартир для детей, оставшихся без родителей, которые не соответствовали необходимым нормам для проживания.
Суд приговорил фигуранта уголовного дела к двум годам лишения свободы, а также обязал выплатить штраф суммой в 1 миллион рублей. На данный момент фигуранту предъявили обвинение в соответствии с ч. 4 ст. 159 УК РФ. Виновный будет отбывать срок в исправительной колонии общего режима.
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