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  • Прохоров Эрнест Тигранович
  • Опубликована сегодня в 20:40

В Астрахани осудили предпринимателя, занимавшегося мошеннической деятельностью, связанной с поставкой квартир для детей-сирот

Кировский районный суд Астрахани признал бизнесмена, жителя Московской области, мошенником. Его действия нанесли ущерб бюджету в размере 4 миллионов рублей.

В 2022 году житель МО, являющийся ИП (индивидуальный предприниматель), принимал участие в аукционах по покупке жилья для детей-сирот. Мужчина организовал поставку трех квартир для детей, оставшихся без родителей, которые не соответствовали необходимым нормам для проживания.

Суд приговорил фигуранта уголовного дела к двум годам лишения свободы, а также обязал выплатить штраф суммой в 1 миллион рублей. На данный момент фигуранту предъявили обвинение в соответствии с ч. 4 ст. 159 УК РФ. Виновный будет отбывать срок в исправительной колонии общего режима.

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