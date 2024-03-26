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Джулиан Ассанж останется в Великобритании, так как британские власти отказались его выдать США
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  • Прохоров Эрнест Тигранович
  • Опубликована сегодня в 18:35

Джулиан Ассанж останется в Великобритании, так как британские власти отказались его выдать США

Высокий суд Англии и Уэльса в Лондоне дал шанс основателю Wikileaks Джулиану Ассанжу не быть экстрадированным из Великобритании в США. Напоминаем, 52-летний журналист был приговорён к 175 годам заключения в американской тюрьме.

Юристы, обеспечивающие консультацию и помощь Ассанжу, считают, что он выполнял свою журналистскую работу, не нарушив закона. По мнению стороны защиты, Ассанж публиковал те данные, которые попадали в его распоряжение, что не является прямым нарушением закона.

В США Джулиан Ассанж признан государственным преступником, который стал автором крупнейшей в американской истории дискредитации властей США. По мнению американских судебных инстанций, основное преступление Ассанжа носит тяжкий характер, так как связано с разглашением секретных данных, являющихся государственной тайной.

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