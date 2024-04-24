Врач дал рекомендации как можно чаще проходить медицинские обследования на предмет наследственных заболеваний

Врач-терапевт Видновской КБ Минздрава Московской области Тимур Асанов рассказал о том, что некоторые заболевания начинают появляться у людей с 30-летнего возраста, а к 50-и достигают особенно острой и опасной стадии, когда любое лечение бессильно.
Врач посоветовал женщинам, которые страдают утомлением и резкими скачками веса, а также депрессивными расстройствами проверить щитовидную железу.
Асанов также порекомендовал проводить как можно чаще регулярные обследования на рак груди и глаз, эти два недуга начинают развиваться тоже в возрасте 30-и лет. Также из-за стресса, не сбалансированного питания, в результате дурной наследственности может быть развит сахарный диабет.
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