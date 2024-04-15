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  • Прохоров Эрнест Тигранович
  • Опубликована сегодня в 12:23

В "Лужниках" откроется выставка современного искусства по объединению спорта и живописи

В Москве в "Лужниках" откроется выставка, которая носит важное значение и миссию по объединению спорта и изобразительного искусства.

Выставка откроется 18 апреля, на ней будут представлены работы двух категорий авторов: именитых российских художников и молодых живописцев, для которых выставка станет первым серьёзным событием в карьере.

Будут представлены картины следующих современных художников: Михаил Блинов, Леонид Ротарь, Кирилл Кипятков, Яков Хомич, Ирина Ковалевская, Дарья Фетисова, Игорь Сапунков, Мария Малинина. Планируется, что выставка пройдет вплоть до 31 мая.

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