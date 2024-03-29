Срочников не будут привлекать к боевым действиям в зоне СВО, заверил Бурдинский

Начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ Евгений Бурдинский заявил, что срок службы по призыву остаётся прежним - он составляет один год. Бурдинский подчеркнул, что призывников или людей, подлежащих призыву, не будут отправлять в зону боевых действий и привлекать к участию в СВО.
При этом срочники, чей срок службы истекает этой весной, будут вовремя уволены и отправлены домой.
Ко всему прочему, Бурдинский отметил, что с 1 января текущего года верхний порог возраста призыва будет увеличен до 30 лет. Это благоприятно скажется на состоянии войск. Приход более старших товарищей улучшит ситуацию в Вооружённых силах России, так как у людей постарше выше профессиональная квалификация и больше жизненного опыта.
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