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Срочников не будут привлекать к боевым действиям в зоне СВО, заверил Бурдинский
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  • Прохоров Эрнест Тигранович
  • Опубликована сегодня в 10:44

Срочников не будут привлекать к боевым действиям в зоне СВО, заверил Бурдинский

Начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ Евгений Бурдинский заявил, что срок службы по призыву остаётся прежним - он составляет один год. Бурдинский подчеркнул, что призывников или людей, подлежащих призыву, не будут отправлять в зону боевых действий и привлекать к участию в СВО.

При этом срочники, чей срок службы истекает этой весной, будут вовремя уволены и отправлены домой.

Ко всему прочему, Бурдинский отметил, что с 1 января текущего года верхний порог возраста призыва будет увеличен до 30 лет. Это благоприятно скажется на состоянии войск. Приход более старших товарищей улучшит ситуацию в Вооружённых силах России, так как у людей постарше выше профессиональная квалификация и больше жизненного опыта.

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