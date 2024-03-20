Армянские власти дали полную неприкосновенность наблюдателям из ЕС на границе с Азербайджаном

Парламент Армении провёл ратификацию договора, который был официально подписан в ноябре 2023 года. Договор касался статуса европейских наблюдателей на границе с Азербайджаном. В соотвествии с данным документом наблюдатели из ЕС неприкосновенны.
Против них не имеют право возбуждает уголовные дела. Таможенные службы не должны проверять европейских наблюдателей на наличие виз, а также таможенниками запрещено ставить ограничения для них при ввозе транспорта и прочего имущества.
За подобную меру, дающую полную неприкосновенность и широкие права евронаблюдателям, проголосовало 57 членов армянского парламента, а депутаты, которые высказались против остались в меньшинстве, их было всего лишь 27.
Официальный представитель МИДа РФ Мария Захарова заявила, что данная мера армянских властей носит антироссийский характер, а также не имеет никакого значения к стабилизации отношений между Арменией и Азербайджаном в зоне приграничных территорий.
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