Посол РФ в Армении Сергей Копыркин заявил, американцы не скрывают, что рассматривают тесные отношения с Арменией всего лишь в контексте противостояния с Россией. Действия Армении могут принести непоправимый ущерб русско-армянским отношениям.
Это может привести к опасным последствиям, если у Армении будет недостаточно политической воли для решения данной проблемы.
Ранее Ереван попросил российских пограничников покинуть городской аэропорт Звартноц. Армянский премьер Никол Пашинян выразил слова благодарности российским сотрудникам пограничной службы и отметил, что дальше армянские военнослужащие справятся самостоятельно, поэтому больше не нуждаются в российской помощи.
Девять человек задержали в Таджикистане, все они подозреваются в связи с террористами из "Крокус Сити Холла"
Сотрудники Государственного комитета национальной безопасности Таджикистана задержали девятерых людей, которые, возможно, причастны к теракту в "Крокусе".
Керем Бюрсин сыграет главную роль в турецкой адаптации популярного российского фильма "Холоп"
Продюсер Карина Миа Сатлыкова выразила уверенность в успехе проекта в Турции благодаря новому сценарию, иной исторической эпохе и привлекательному касту, возглавляемому Керемом Бюрсином.
Ученые рассказали о пользах правильно составленного завтрака
Завтрак играет ключевую роль в улучшении функционирования мозга и повышении уровня интеллекта человека.
Британский эксперт Бонд выделил самый полезный для здоровья чай
Британский эксперт Тим Бонд провел исследование различных видов чая и выявил, что молочный улун обладает наибольшей пищевой ценностью и полезен для здоровья человеческого организма.