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Русско-армянские отношения находятся под угрозой из-за
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  • Прохоров Эрнест Тигранович
  • Опубликована сегодня в 16:45

Русско-армянские отношения находятся под угрозой из-за "заигрывания" Армении с США

Посол РФ в Армении Сергей Копыркин заявил, американцы не скрывают, что рассматривают тесные отношения с Арменией всего лишь в контексте противостояния с Россией. Действия Армении могут принести непоправимый ущерб русско-армянским отношениям.

Это может привести к опасным последствиям, если у Армении будет недостаточно политической воли для решения данной проблемы.

Ранее Ереван попросил российских пограничников покинуть городской аэропорт Звартноц. Армянский премьер Никол Пашинян выразил слова благодарности российским сотрудникам пограничной службы и отметил, что дальше армянские военнослужащие справятся самостоятельно, поэтому больше не нуждаются в российской помощи.

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