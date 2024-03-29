Передачи Владимира Соловьева были заблокированы на территории Армении

Зам министра высокотехнологической промышленности Армении Авет Погосян сообщил на страничке в соцсети, что две программы российского журналиста и телеведущего Владимира Соловьёва были заблокированы. Речь идёт об авторских проектах "Вечер с Владимиром Соловьевым" и "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым".
Раньше обе передачи транслировал канал РТР-Планета. Но теперь по данным соглашения между Арменией и РФ эти передачи нарушают некоторые пункты армянского законодательства.
Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян отметил, что некоторые русскоговорящие передачи и каналы нарушают ряд пунктов соглашения о телевещании между Арменией и Россией.
Компания Kia представила на автосалоне в Нью-Йорке новый хэтчбек Kia K4 5DR
Kia K4 5DR является преемником седана Forte, известного также как Cerato на некоторых рынках.
Южнокорейская газета извинилась за оскорбительную карикатуру про теракт в "Крокусе"
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Игровой журналист Джейсон Шрайер пока не видит причин, почему игра от студии Rockstar games GTA 6 должна выйти с задержкой. По мнению журналиста, все игры могут быть подвержены задержке перед самим релизом.
Ученые выяснили, что искусственный интеллект может прогнозировать риск смертельных аритмий
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