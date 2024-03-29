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Передачи Владимира Соловьева были заблокированы на территории Армении
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  • Прохоров Эрнест Тигранович
  • Опубликована сегодня в 12:53

Передачи Владимира Соловьева были заблокированы на территории Армении

Зам министра высокотехнологической промышленности Армении Авет Погосян сообщил на страничке в соцсети, что две программы российского журналиста и телеведущего Владимира Соловьёва были заблокированы. Речь идёт об авторских проектах "Вечер с Владимиром Соловьевым" и "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым".

Раньше обе передачи транслировал канал РТР-Планета. Но теперь по данным соглашения между Арменией и РФ эти передачи нарушают некоторые пункты армянского законодательства.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян отметил, что некоторые русскоговорящие передачи и каналы нарушают ряд пунктов соглашения о телевещании между Арменией и Россией.

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