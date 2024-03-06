27 февраля спикер армянского парламента Ален Симонян заявил, чтобы российские пограничники ушли из ереванского международного аэропорта "Звартноц".

Официальный представитель МИДа РФ Мария Захарова заявила, что пока что не получала от официальной армянской стороны обращений о выводе российских пограничных служб. Тоже самое сказал и пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков: решений о выводе российских пограничников из армянского аэропорта официально Арменией принято не было.

Ранее секретарь правящей фракции армянского парламента от партии "Гражданский договор" Артур Ованнисян отметил, что присутствие российских пограничников беспокоит его с политической точки зрения.