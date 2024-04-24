Apple и Android следят за российскими гражданами через свои телефоны, заявила Касперская

Глава Ассоциации разработчиков отечественных программных продуктов (АРПП) Наталья Касперская заявила, что в случае начала "горячей войны" россиянам следует отказаться от телефонов Android и Apple. Через девайсы этих видов коллективный Запад может использовать различные рычаги давления на российских граждан.
Касперская отметила, что за россиянами могут следить, поставлять заведомо ложную информацию и даже в любой момент полностью заблокировать телефон, превратив его в абсолютно нерабочее устройство.
США не блокируют свои устройства на территории России, по мнению экспертов, по причине тотальной слежки за российскими пользователями, чтобы выудить из них больше персональных и конфиденциальных данных.
Фото: https://triptonkosti.ru
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