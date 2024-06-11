Apple Intelligence, новая функция искусственного интеллекта в iOS 18, будет доступна пользователям только после регистрации в списке ожидания, сообщает MacRumors. Эта функция, известная под кодовым названием Graymatter, находится в режиме "ограниченной предварительной версии", что может привести к медленным ответам в неподдерживаемых регионах.
ИИ будет внедрён в бета-версию iOS 18 этим летом, и его использование будет возможно только на устройствах iPhone 15 Pro и новее, а также на Mac и iPad с чипами M-серии.
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