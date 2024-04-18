Согласно полученной инсайдерской информации от аналитика Росса Янга, новый iPhone 17 Plus будет иметь более компактный экран по сравнению с текущей моделью iPhone 15 Plus, чей экран составляет 6,7 дюйма.

Планы на выпуск iPhone 16 в сентябре остаются без изменений, при этом модели сегмента Pro получат увеличенные экраны по сравнению с iPhone 15 Pro/Pro Max. Предполагается, что в рамках этого решения Apple также сократит рамки экрана при сохранении или незначительном изменении его диагонали, сообщает Южный Автомобиль.