Согласно полученной инсайдерской информации от аналитика Росса Янга, новый iPhone 17 Plus будет иметь более компактный экран по сравнению с текущей моделью iPhone 15 Plus, чей экран составляет 6,7 дюйма.
Планы на выпуск iPhone 16 в сентябре остаются без изменений, при этом модели сегмента Pro получат увеличенные экраны по сравнению с iPhone 15 Pro/Pro Max. Предполагается, что в рамках этого решения Apple также сократит рамки экрана при сохранении или незначительном изменении его диагонали, сообщает Южный Автомобиль.
Мемориал советским солдатам в центре Кишинева власти решили модернизировать
Решение будет зависеть от депутатов столицы. Россияне, которые были в столице Молдавии, отметили плохое состояние объекта. Памятник зарос травой, там нет охраны и камер наблюдения, а также стендов с информацией.
Германия не ответила МИДу России о признании геноцидом преступления фашистов в СССР
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Автомобильный эксперт Никита Родионов обсудил важность регулярного обслуживания кондиционера в автомобиле. Специалист подчеркнул, что частота обслуживания зависит от условий эксплуатации и климата.