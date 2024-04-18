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В Apple приняли решение уменьшить размер экрана в смартфонах модельной линейки iPhone 17
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  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 11:38

В Apple приняли решение уменьшить размер экрана в смартфонах модельной линейки iPhone 17

Согласно полученной инсайдерской информации от аналитика Росса Янга, новый iPhone 17 Plus будет иметь более компактный экран по сравнению с текущей моделью iPhone 15 Plus, чей экран составляет 6,7 дюйма.

Планы на выпуск iPhone 16 в сентябре остаются без изменений, при этом модели сегмента Pro получат увеличенные экраны по сравнению с iPhone 15 Pro/Pro Max. Предполагается, что в рамках этого решения Apple также сократит рамки экрана при сохранении или незначительном изменении его диагонали, сообщает Южный Автомобиль.

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