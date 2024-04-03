Apple не собирается покидать европейский рынок

Представители корпорации Apple подтверждают свое намерение оставаться на европейском рынке, несмотря на возможные трудности, связанные с антимонопольными расследованиями. Комиссар Евросоюза Тьерри Бретон выразил уверенность в том, что Apple не рискнет утратить доступ к огромной аудитории в Европе, составляющей 450 миллионов потребителей.

Несмотря на то, что доходы компании от продаж в ЕС составляют лишь около 7% от общего дохода, потенциальные штрафы могут достигать 10% от мирового дохода.

Эксперты также предполагают, что Евросоюз может потребовать у Apple предоставить возможность удаления некоторых встроенных приложений, но это может стать технически затруднительным.

Недавно объявленное разрешение загружать приложения на iPhone без посредничества App Store свидетельствует о стремлении Apple к изменениям в своей политике в Европе, сообщает SM.News.