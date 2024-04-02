В компании Apple признали iPhone 6 Plus и iPad mini 4 устаревшими устройствами

Apple объявила iPhone 6 Plus и iPad mini 4 устаревшими устройствами, что означает прекращение поддержки и обслуживания данных продуктов в официальных магазинах компании и в авторизованных сервисных центрах.

Продажи iPhone 6 Plus были прекращены семь лет назад, поэтому его ремонт становится невозможным в официальных местах обслуживания. Однако пользователи iPad mini 4 имеют возможность получить услуги по ремонту в течение двух лет, если у мастера будут в наличии необходимые запчасти, сообщает Российская Газета.