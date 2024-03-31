Преступники в Канаде начали пользоваться трекерами Apple AirTag для выслеживания и угона автомобилей

Согласно сообщению от полиции Канады, несколько случаев за последние дни были связаны с обнаружением подброшенных AirTag в автомобилях после поездок в Монреаль. Один из потерпевших отметил, что уведомление от iPhone помогло ему обнаружить чужой AirTag в своем автомобиле.
Преступники используют эти трекеры для отслеживания, угона и переправки автомобилей за границу, а также, возможно, для маркировки транспорта, используемого в незаконной торговле наркотиками. Эксперты отмечают, что, несмотря на то, что первые случаи использования AirTag для этих целей были известны ранее, в марте 2024 года отмечен новый всплеск подобных преступлений, сообщает Газета.Ру.
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