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Apple разработала новое устройство для виртуального рисования - Apple Pencil третьего поколения
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  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 15:41

Apple разработала новое устройство для виртуального рисования - Apple Pencil третьего поколения

Согласно информации от издания MacRumors, стилус Apple Pencil третьего поколения будет совместим не только с iPad, но и с гарнитурой смешанной реальности Vision Pro.

Внутреннее тестирование компании показало, что новый Apple Pencil будет поддерживать VisionOS, что позволит использовать его с приложениями для рисования на Vision Pro, такими как Freeform и Pixelmator.

Хотя конкретные детали проекта не разглашаются, один из сценариев использования предполагает, что пользователи смогут рисовать на плоских поверхностях, а их творения будут отображаться в интерфейсе VisionOS. По слухам, презентация нового Apple Pencil 3 состоится в апреле 2024 года вместе с новыми моделями iPad Pro и iPad Air, но подтверждение о совместимости с Vision Pro может быть сделано позже, возможно, на ежегодной конференции WWDC, сообщает Газета.Ру.

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