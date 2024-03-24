Компания Apple временно приостановила разработку MicroLED-дисплея для своих часов Apple Watch

Это решение совпадает с предполагаемой отменой проекта по созданию самоуправляемого автомобиля. Отмена проекта MicroLED привела к сокращению инженерных рабочих мест в Apple.

Ранее появившиеся слухи предполагали выпуск MicroLED-дисплеев для Apple Watch в 2024–2025 годах, что могло бы снизить зависимость компании от поставщиков, таких как Samsung и LG.

В настоящее время Apple Watch используют OLED-дисплеи, и хотя преимущества MicroLED для этих устройств остаются неясными, Apple все еще ищет новых поставщиков и технологические решения для интеграции этой технологии в будущем, сообщает Ferra.Ru.