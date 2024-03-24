Компания Apple временно приостановила разработку MicroLED-дисплея для своих часов Apple Watch

Это решение совпадает с предполагаемой отменой проекта по созданию самоуправляемого автомобиля. Отмена проекта MicroLED привела к сокращению инженерных рабочих мест в Apple.
Ранее появившиеся слухи предполагали выпуск MicroLED-дисплеев для Apple Watch в 2024–2025 годах, что могло бы снизить зависимость компании от поставщиков, таких как Samsung и LG.
В настоящее время Apple Watch используют OLED-дисплеи, и хотя преимущества MicroLED для этих устройств остаются неясными, Apple все еще ищет новых поставщиков и технологические решения для интеграции этой технологии в будущем, сообщает Ferra.Ru.
В BMW презентовали новый кроссовер
BMW представила новый кроссовер Vision Neue Klasse X, который отличается от предыдущих моделей марки своим дизайном, возвращаясь к истокам бренда.
Владелец импланта Neuralink написал свой первый пост в социальных сетях силой мысли
Владелец Neuralink Илон Маск опубликовал свой первый пост в социальной сети X, используя силу мысли.
Ученые сообщили, что кишечные бактерии играют ключевую роль в защите организма от опасных инфекций
Исследование, представленное на Европейском обществе клинической микробиологии и инфекционных заболеваний (ECCMID), показало, что увеличение числа определенных кишечных бактерий на 10% снижает риск инфекции на 25%.
Ученые обнаружили, что может улучшить очистку мозга
Исследование, опубликованное в журнале Nature Communications, показало, что отключение двух генов, BHLHE40 и BHLHE41, в иммунных клетках макрофагах может значительно улучшить процесс очистки мозга.