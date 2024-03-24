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В компьютерах Apple, оснащенных чипами M, выявлена уязвимость под названием GoFetch
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  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 14:43

В компьютерах Apple, оснащенных чипами M, выявлена уязвимость под названием GoFetch

Уязвимость GoFetch используется хакерами для извлечения криптографической информации из кеш-памяти процессора. Они обходят алгоритм шифрования побочного канала, который обычно защищает данные от таких атак.

Уязвимость может привести к компрометации зашифрованных данных.

На текущий момент аппаратными средствами не удается устранить GoFetch, однако разработка программного патча, вероятно, поможет в исправлении ситуации. Специалисты рекомендуют пользователям iMac, Mac Studio, MacBook и Mac mini устанавливать все доступные обновления программного обеспечения, чтобы снизить риск возможных атак, сообщает Российская Газета.

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