В компьютерах Apple, оснащенных чипами M, выявлена уязвимость под названием GoFetch

Уязвимость GoFetch используется хакерами для извлечения криптографической информации из кеш-памяти процессора. Они обходят алгоритм шифрования побочного канала, который обычно защищает данные от таких атак.
Уязвимость может привести к компрометации зашифрованных данных.
На текущий момент аппаратными средствами не удается устранить GoFetch, однако разработка программного патча, вероятно, поможет в исправлении ситуации. Специалисты рекомендуют пользователям iMac, Mac Studio, MacBook и Mac mini устанавливать все доступные обновления программного обеспечения, чтобы снизить риск возможных атак, сообщает Российская Газета.
В BMW презентовали новый кроссовер
BMW представила новый кроссовер Vision Neue Klasse X, который отличается от предыдущих моделей марки своим дизайном, возвращаясь к истокам бренда.
Владелец импланта Neuralink написал свой первый пост в социальных сетях силой мысли
Владелец Neuralink Илон Маск опубликовал свой первый пост в социальной сети X, используя силу мысли.
Ученые сообщили, что кишечные бактерии играют ключевую роль в защите организма от опасных инфекций
Исследование, представленное на Европейском обществе клинической микробиологии и инфекционных заболеваний (ECCMID), показало, что увеличение числа определенных кишечных бактерий на 10% снижает риск инфекции на 25%.
Ученые обнаружили, что может улучшить очистку мозга
Исследование, опубликованное в журнале Nature Communications, показало, что отключение двух генов, BHLHE40 и BHLHE41, в иммунных клетках макрофагах может значительно улучшить процесс очистки мозга.