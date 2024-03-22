В Apple сообщили, что не смогли настроить свои смарт-часы на Android

В Apple признались, что не смогли настроить свои смарт-часы Watch для совместимости с устройствами Android из-за технических ограничений, не позволяющих полноценно реализовать все функции устройства.
По данным источников, компания в течение трех лет исследовала эту возможность, но в конечном итоге отвергла её. Это вызвало обвинения со стороны министерства юстиции США в монополизации рынка и дополнительных расходах для пользователей Android, которые вынуждены покупать совместимые с их устройствами часы, сообщает Газета.Ру.
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