В Apple сообщили, что не смогли настроить свои смарт-часы на Android

В Apple признались, что не смогли настроить свои смарт-часы Watch для совместимости с устройствами Android из-за технических ограничений, не позволяющих полноценно реализовать все функции устройства.

По данным источников, компания в течение трех лет исследовала эту возможность, но в конечном итоге отвергла её. Это вызвало обвинения со стороны министерства юстиции США в монополизации рынка и дополнительных расходах для пользователей Android, которые вынуждены покупать совместимые с их устройствами часы, сообщает Газета.Ру.