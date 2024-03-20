Apple Watch Series 10 получат функцию измерения артериального давления

Новые Apple Watch Series 10, ожидаемые к выпуску в сентябре, представляют собой значительный прогресс в области здоровья и фитнеса. Главным новшеством станет встроенный датчик артериального давления, что позволит пользователям отслеживать этот важный параметр без необходимости прибегать к сторонним устройствам.

Помимо этого, устройство будет оборудовано датчиком температуры тела, что дополнительно расширит его функциональность в области мониторинга здоровья, сообщает Российская Газета.