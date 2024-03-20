Apple Watch Series 10 получат функцию измерения артериального давления

Новые Apple Watch Series 10, ожидаемые к выпуску в сентябре, представляют собой значительный прогресс в области здоровья и фитнеса. Главным новшеством станет встроенный датчик артериального давления, что позволит пользователям отслеживать этот важный параметр без необходимости прибегать к сторонним устройствам.
Помимо этого, устройство будет оборудовано датчиком температуры тела, что дополнительно расширит его функциональность в области мониторинга здоровья, сообщает Российская Газета.
Физики из США и Швеции исследуют молекулу, которая тверже алмаза
В исследовании, опубликованном в Journal of Physical Chemistry Letters, физики из США и Швеции использовали суперкомпьютерное моделирование для изучения необычной молекулы углерода, называемой фазой BC8.
Ученые из США изучили влияние почвенных бактерий на тропические растения в условиях засухи
Ученые обнаружили, что при нехватке воды растения адаптируются, что влияет на круговорот органического вещества в ризосфере.
Диетолог Денисова подчеркивает значимость картофеля в рационе
Диетолог и кандидат медицинских наук Наталья Денисова подчеркивает значимость картофеля в здоровом питании, особенно для людей с гипертонией и заболеваниями сердечно-сосудистой системы.
Нарколог Вашкин выделил симптомы алкоголизма
Врач-нарколог и популяризатор медицины Дмитрий Вашкин выявил три основных симптома алкоголизма, которые помогают определить человека с зависимостью от спиртных напитков.